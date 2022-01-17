Москва, 17 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Привлечение США к обсуждению российско-украинских отношений вряд ли необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 января журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Песков ответил на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле возможность проведения трехстороннего саммита с участием США и Украины. По его словам, незачем привлекать Вашингтон к обсуждению отношений Москвы и Киева, которые сейчас полностью индексированы на ход выполнения Минских соглашений, а точнее, на отсутствие хода.

«Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки», — сказал Песков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Пескова, уточнений о теме обсуждения не было, вероятно, речь идёт о теме конфликта в Донбассе. Однако тогда предстоит выяснить, что именно в контексте Донбасса предлагают обсуждать украинские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться.

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