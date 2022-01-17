Москва, 17 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Если на Украине начнутся новые беспорядки на фоне противостояния Владимира Зеленского и Петра Порошенко, у Запада не остаётся другого выбора кроме как вмешаться в события на Украине. Об этом 17 января заявил профессор кафедры мировой политики и международных отношений РГГУ Владимир Пряхин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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"Тогда действительно возникнет уже угроза вторжения со стороны Запада, перед которой, естественно, и Россия не может быть безучастной. Поэтому ситуация в данном случае будет очень и очень неоднозначная», — заявил Пряхин.

«Но красные линии, которые очерчены Рябковым и Грушко на переговорах с американцами и с европейцами в Женеве, Запад не перейдёт. Потому что риск военной конфронтации очень и очень велик, а на Западе воевать не любят», — подчеркнул он.