Волгоград, 17 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Волгоградской области 17 января подтверждён 241 новый случай заражения коронавирусом — на 18 больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 65 пациентов, скончались от осложнений 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 33 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 132 645 носителей инфекции. Завершили лечение 122 770 жителей, медицинскую помощь в стационарах и амбулаторных условиях получают 4 074 пациента.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончался 5 801 человек.