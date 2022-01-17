Москва, 17 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Правительство РФ поддержало законопроект об использовании средств материнского капитала на оплату частных детских садов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе заседания президиума фракции в Госдуме.

ER.ru Андрей Турчак

Речь идет об оплате детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями.

Закон планируется принять в весеннюю сессию, отметил Турчак.

Предложение о расширении возможностей использования материнского капитала прозвучало в декабре 2021 года в рамках Социального онлайн-форума «Единой России».

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