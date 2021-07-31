Москва, , 14:24 — REGNUM Наиболее активно в формировании народной программы «Единой России» на сайте NP.ER.RU участвуют жители Ростовской области, Ставропольского края, Чеченской Республики и Краснодарского края. В десятку регионов-лидеров также вошли Оренбургская, Брянская, Тюменская, Белгородская, Кемеровская и Тульская области.

Голосование Дарья Драй

Большое количество предложений поступило в разделы, касающиеся благосостояния граждан. В числе новых мер поддержки, которые предлагают установить люди, — предоставление льготного жилья многодетным, увеличение размеров имеющихся выплат, расширение программы маткапитала. Кроме того, жители регионов предлагают ежегодно индексировать пенсии и социальные пособия, бесплатно выдавать пенсионерам лекарства и обеспечить их мобильной связью.

Среди основных проблем, которые волнуют жителей страны в здравоохранении — оснащение поликлиник и больниц современным оборудованием, увеличение числа специалистов, создание дополнительных программ по диагностике и раннему выявлению заболеваний. Также, по их мнению, необходимо расширить спектр медицинских услуг в амбулаторных условиях, в том числе на дому, улучшить обеспечение больниц лекарствами, увеличить зарплаты медицинских работников — прежде всего в сельской местности, и снизить стоимость посещения физкультурно-оздоровительных центров.

Еще два направления напрямую касаются создания комфортной среды для жизни. Речь идет о благоустройстве дворовых территорий, велосипедных маршрутов, скверов, парков, обустройстве детских площадок и установке оборудования для занятия спортом.

Кроме того, жители регионов считают необходимым расширить программы льготной ипотеки, ускорить процесс расселения из аварийного жилья, повысить качество строительства многоквартирных домов, усилить государственный контроль за работой управляющих компаний, а также довести стоимость жилья до приемлемого уровня.

В сфере образования среди ключевых задач респонденты называют поддержку школьного образования — привлечение квалифицированных кадров, повышение оплаты труда учителей, снижение бюрократической нагрузки на педагогов, улучшение материально-технической базы школ. Для развития дошкольного образования — строительство новых детсадов и ремонт уже существующих, а также повышение зарплаты воспитателям.

«Мы получаем большое количество идей, инициатив, возможных решений самых сложных задач. Аналитическая группа ведёт ежедневную обработку информации, наполняет смысловые блоки, которые войдут в итоговую редакцию народной программы «Единой России» и будут приняты на Съезде партии», — отметил заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Предложения в народную программу поступили и в ходе четырех стратегических сессий, которые прошли на площадке «Единой России» — встречи были посвящены поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, развитию сельских территорий и фермерства, доступности здравоохранения. В работе приняли участие врачи из регионов, общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля «Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании электронно можно двумя способами. Первый — проголосовать на сайте NP.ER.RU в одном из одиннадцати разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наиболее важные направления. Второй способ — направить свои предложения через специальную форму. Предусмотрен и офлайн формат — можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или депутата.

«Народная программа «Единой России» — это работающий, эффективный механизм, который позволит выявить самые главные вопросы, волнующие граждан России, а также даст возможность сформулировать план действий с опорой на личную инициативу граждан. Считаю, что такая программа еще раз доказывает: «Единая Россия» — это партия действий. Темы, которые поднимаются в рамках народной программы, затрагивают разные сферы: уровень жизни, развитие экономики, аграрный сектор, экология, культура. Тот факт, что большая часть предложений касается здравоохранения и образования, показывает, что это два самых главных показателя качества жизни, это именно те две сферы, состояние которых отвечает на вопрос, насколько социально-ориентированной будет страна, каким будет наше общее будущее. А это значит, что, с одной стороны, реформы и изменения здесь нельзя откладывать, а с другой, что люди верят в «Единую Россию» и поэтому обращаются именно к ней за решением ключевых вопросов.

2,5 миллиона анкет — это не просто цифра. За каждой такой анкетой стоят конкретные люди и их конкретные проблемы, которые надо решать. Можно с полной уверенностью сказать, что инициатива появилась вовремя, а те, кто уже обратились, сделали это по одной простой причине: они увидели реальную возможность изменить что-то в своей жизни. Думаю, что число анкет будет только расти по мере того, как все больше человек будут узнавать о народной программе», — считает Ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева, профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.