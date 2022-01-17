Новосибирск, 17 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В школах Новосибирска одиннадцатиклассников протестировали на коронавирус. В результате экспресс-тестирования выявлено 35 учеников с положительными тестами, сообщил сегодня, 17 января, мэр Анатолий Локоть.

Hospital CLÍNIC Тест на коронавирус

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"По словам Анатолия Локтя, 14 января в 172 школах было проведено экспресс-тестирование на коронавирус учащихся 11-х классов, — пишут «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — Акция была бесплатной и добровольной. В ней участвовали 6446 школьников».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новосибирских школах 14 и 21 января пройдёт бесплатное добровольное экспресс-тестирование 11-классников на коронавирус.

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