Сыктывкар, 17 января 2022, 13:18 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба отправил в отставку республиканское правительство, сообщает пресс-служба ведомства.
Своё решение Уйба связал со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать уже новой команде. Первоочередной задачей обновлённого состава правительства будет выведение экономики на качественно новый уровень.
Новый состав правительства Республики Коми будет объявлен дополнительно. До тех пор члены кабмина продолжат работу в статусе исполняющих обязанности.
Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Коми на 2022 год был принят с предельным дефицитом.