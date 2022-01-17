Алма-Ата, Казахстан, 17 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Алма-атинский горсуд принял решение смягчить наказание нарушителям комендантского часа. Об этом 17 января сообщает пресс-служба суда.

Pixabay.com Суд

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

Сообщается, что правоохранители задержали во время комендантского 71 человека, хотя, согласно указу президента, на улицы нельзя было выходить с 23:00 до 07:00 без особой надобности. Им ранее выписали штрафы.

«Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы, установила, что все эти лица признали вину, к административной ответственности ранее не привлекались, — говорится в сообщении. — Алматинский городской суд смягчил всем данным нарушителям наказание».

В пресс-службе отметили, что суд заменил всем нарушителям выписанные ранее штрафы на предупреждение, так как они раскаялись в содеянном.

Стоит отметить, что в Алма-Ате в начале января были самые масштабные массовые беспорядки в республике. Участники погромов завладели оружием и вели перестрелку с силовиками, которые наводили порядок в городе.