Москва, 17 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В России осознают возрастающую враждебность со стороны Запада. Об этом 17 января заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (КПРФ) Леонид Калашников на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«А вот здесь они введут санкции, разыграют эту карту. Здесь они сами могут подыграть провокациям, которые Украина может использовать», — заявил Калашников.

«Для меня, для любого сегодняшнего политика… я тоже чувствую эту опасность. Она, конечно же, не нужна. России она совершенно не нужна, эти лишние санкции, например, или лишнее осуждение (из-за рубежа)», — указал он.

При этом, по его словам, ничего, кроме как множества проблем для Киева это не принесёт.

«Сколько прошло времени с тех пор, как Грузия напала, и Южная Осетия с Абхазией отделились? Что, их приняли в НАТО? Да никого не приняли. И их не примут. Потому что у них есть чёткое условие — чтобы не было межтерриториальных претензий. В против случае всему НАТО надо будет воевать», — указал он.