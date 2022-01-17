Москва, 17 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Попытки Запада натравить Украину на Россию не дадут никаких выгод самому Киеву в дальнейшем. Об этом 17 января заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (КПРФ) Леонид Калашников на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Украину в очередной раз пережуют, как Грузию. Никакое НАТО в Грузию и Украину не войдёт. Сколько прошло времени с тех пор, как Грузия напала, и Южная Осетия с Абхазией отделились? Что, их приняли в НАТО? Да никого не приняли. И их не примут», — заявил Калашников.

«Потому что у них есть чёткое условие — чтобы не было межтерриториальных претензий. В против случае всему НАТО надо будет воевать», — пояснил он.