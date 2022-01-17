Москва, 17 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Запад ведёт подготовку к новому этапу политического давления на Россию. Об этом 17 января заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (КПРФ) Леонид Калашников на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

«Мы же не можем не ответить, если они завтра нападут на Донбасс или тем более на Крым? Тут и турки начали подсказывать в этом плане: Столтенберг совместно выступил с премьер-министром Турции», — заявил Калашников.

«И естественно мы ответим! Но то, о чём они последние месяцы говорят — они, по сути, готовят своё общественное мнение к тому, что они выступят против России. Вот это гораздо более печально», — указал он.