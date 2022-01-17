Москва, 17 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Западу ничто не мешает потворствовать провокациям Украины против России. Об этом 17 января заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (КПРФ) Леонид Калашников на телеканале «Россия 24».

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«Мне кажется, эта опасность для России с одной стороны ожидаемая, а с другой стороны — весьма опасная нависла над нами (угроза)», — заявил Калашников.

«Здесь в памяти приходит та же Грузия, которая, в общем, получала пусть даже и лёгкое вооружение от Америки, но все эти подталкивания привели к тому, что Саакашвили напал», — указал он.