Сыктывкар, 17 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Республике Коми в отделениях реанимации находятся 89 пациентов с COVID-19, 38 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает минздрав региона.

Михаил Митин Аппарат ИВЛ

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"Всего на амбулаторном и стационарном лечении находятся 2 260 человек. Доля людей 60 лет и старше среди умерших от новой коронавирусной инфекции — 83,4%. Подавляющее большинство граждан именно этой категории сейчас находятся в стационарах», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные просчитали сроки пика заболеваемости «Омикроном» в России.