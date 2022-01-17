Курск, 17 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Курской области 17 января зарегистрировано 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 13 больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 83 тыс. 327 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 78 тыс. 969 пациентов, в том числе 159 — за последние сутки.

Всего скончался 2121 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.