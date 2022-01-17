Новосибирск, 17 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 17 января, за прошедшие сутки было выявлено 230 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 237 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время 316 человек выздоровели, шестнадцать пациентов скончались. В стационарах с коронавирусом и с подозрением на него находятся 2483 пациента (в том числе 22 ребёнка), в отделениях реанимации — 279 человек, на ИВЛ — 31 пациент.

Всего в регионе зарегистрированы 99 112 случаев заражения коронавирусом (в том числе у 11 334 детей);. 70 131 пациент выздоровел; умерли 4452 человека.