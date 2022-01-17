Москва, 17 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Россия в существующей ситуации рассматривает вопросы обеспечения собственной безопасности и различные сценарии своих дальнейших действий. Об этом 17 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

«Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственною безопасность», — сказал он.

Также представитель Кремля напомнил, что ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала, что Вашингтон рассматривает 18 сценариев развития ситуации в ситуации с Украиной.

«Мы тоже разные сценарии рассматриваем. Считаем, что на самом деле их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас <…> Заданный вопрос предельно прямой и предельно конкретно сформулированный», — отметил Песков.

При этом он добавил, что обоснованность обеспокоенности России доказывает недавняя просьба Эстонии о размещении на ее территории дополнительных сил НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер эстонского министерства обороны Кусти Сальм заявил, что власти Эстонии готовы к тому, чтобы разместить в республике до пяти тысяч военных из числа сил быстрого реагирования НАТО.