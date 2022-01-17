Москва, 17 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Наиболее легко штамм коронавируса «Омикрон» перенесут те люди, кто уже вакцинировался или недавно ревакцинировался от COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«На примере наиболее актуального штамма «Омикрон» в настоящий момент твердо установлено, что как раз наиболее легко переносят заражение «Омикроном» те лица, которые были вакцинированы или недавно ревакцинированы против коронавирусной инфекции», — сказал Горелов.

Он отметил, что на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в России составляет около 64%, и постепенно недоверие к вакцинам исчезает, однако темпы вакцинации всё равно должны быть выше.