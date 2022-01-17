Варшава, 17 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в ходе пресс-конференции заявил, что в случае начала войны между Россией и Украиной США готовы существенно увеличить присутствие своих войск в Польше. Об этом передает TVP Info.

Zbitnev/Shutterstock.com США и Польша

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Солох заявил, что в случае «российского вторжения на Украину» Польша станет прифронтовой страной НАТО, и это неизбежно повлечет за собой существенное увеличение американского военного контингента в стране.

«О такой возможности нам заявили в руководстве Соединенных Штатов Америки. Это было бы естественным последствием, если бы мы имели дело с масштабной российской агрессией против Украины, а одновременно — усилением российского военного присутствия в Белоруссии. Мне кажется, что в случае возможного усиления присутствия НАТО в связи с российской агрессией в Североатлантическом альянсе достигнут определенный консенсус среди союзников», — отметил чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и это не представляет ни для кого угрозы, в том числе для Украины, и не должно никого волновать.