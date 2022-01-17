Пункты про законопроект о QR-кодах уберут из перечня поручений Путина
Москва, 17 января, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Пункты, которые касались законопроекта о введении медицинских сертификатов, будут убраны из перечня поручений, который президент РФ Владимир Путин дал по итогам пленарного заседания съезда РСПП. Об этом 17 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Он напомнил, что в конце прошлой недели вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления сообщила, что правительство РФ приняло решение отложить этот законопроект.
Официальный представитель Кремля добавил, что это связано с изменившимися эпидемиологическими обстоятельствами.
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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о введении QR-кодов, принятый Госдумой в первом чтении в декабре 2021 года на фоне массового недовольства граждан, которые указывали на опасность сегрегации, должен быть доработан к 30 января. Такое поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин. Ответственными за реализацию поручения являются председатель правительства России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Напомним, вызвавший широкий общественный резонанс правительственный законопроект Совет Думы обсудит сегодня, 17 января.