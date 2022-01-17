Москва, 17 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 67 человек. Об этом сообщили 17 января в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне, согласно данным штаба, скончались от ковида 70 пациентов. Всего инфекция унесла в столице 37 944 жизни.

Напомним, что от коронавирусной инфекции за последние сутки в России скончались 670 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост заражений коронавирусом зафиксирован в Москве в последние сутки.