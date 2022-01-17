Белгород, 17 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Белгородской области 17 января подтверждено 146 новых случаев заражения коронавирусом — на 15 больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 103 человека, скончались от осложнений шесть пациентов. На вакцинацию от COVID-19 записались 832 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Белгородской области выявлен 83 561 носитель инфекции. Справились с заражением 75 968 человек. Зарегистрировано 1 845 летальных исходов. В стационарах находятся 968 пациентов, лечатся амбулаторно 4 780 жителей, на самоизоляции — 9 539 человек.

Полный курс вакцинации прошли 940 582 белгородца, в целом на прививки записались 1 034 668 человек.