Екатеринбург, 17 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрировано ещё 537 случаев заражения коронавирусом. Из них 285 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Общее количество заразившихся составляет уже 206 151. Выздоровели 180 802 пациента.

От COVID-19 скончался ещё 21 человек. А всего с начала пандемии в регионе было обнаружено уже 9766 случаев заражения.