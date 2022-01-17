Москва, 17 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Работа по мониторингу ситуации с коронавирусом в регионах и оценке введения ограничительных мер ведётся ежедневно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Эта работа ведётся и президентом, и правительством фактически сейчас на ежедневной основе. С регионами постоянно общается и [заместитель председателя правительства Татьяна] Голикова, и [премьер-министр Михаил] Мишустин, и президент общается с руководителями регионов. Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют, в первую очередь, с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте РФ», — сказал Песков.

По его словам, именно так всё это и происходит, и в этой связи «нет необходимости в каких-то дополнительных действиях», поскольку ограничения «и так выполняются».