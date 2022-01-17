Москва, 17 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Увольнение одного из руководителей Комитета национальной безопасности Казахстана — шаг по выдавливанию клана Назарбаева из республики. Об этом 17 января заявил корреспондентуИА REGNUMчлен Совета по межнациональным отношениям при президенте РФБогдан Безпалько.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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«Видимо, клан Назарбаева изгоняется из Казахстана», — заявил эксперт.

По словам политолога, отстранение, добровольное или принудительное, родственников первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от должностей в энергетических компаниях говорит именно об этом.

«Последним звеном в этой цепи стало увольнение Самата Абиша, также родственника (племянника) Назарбаева, с поста первого заместителя председателя КНБ», — напомнил политолог.

Эксперт добавил, что в этом контексте его больше интересует судьба находящегося в заключении пророссийского блогера Ермека Тайчибекова, а также воевавших на Донбассе ополченцев Евгения Вдовенко, Сергея Шалашова, Александра Безрукова, Евгения Щербака, которые также были арестованы и по ряду обвинений отправлены в места лишения свободы. По мнению Безпалько, определяющую роль, «роль фактического заказчика» здесь сыграл именно КНБ, а роль исполнителя — органы полиции Казахстана.

Напомним, что в Казахстане президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в отставку был отправлен первый заместитель председателя казахстанской спецслужбы (КНБ) Самат Абиш.