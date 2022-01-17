Саратов, 17 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Саратовской области новыми жертвами COVID-19 за последние сутки стали девять человек. Таким образом, за время пандемии по состоянию на 17 января умерли 5232 носителя вируса, сообщает региональный минздрав.

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За прошедшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались трое мужчин и шесть женщин в возрасте от 50 до 75 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего зарегистрировали 136 499 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 127 011 человек.

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