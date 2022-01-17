Саранск, 17 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1090 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 января в регионе выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 66 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 402 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3193 человека.

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