Москва, 17 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Резкий рост заражений коронавирусом зафиксирован в Москве за последние сутки. Об этом 17 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию — трансляция»

За сутки в столице выявили 7529 заражений вирусом. Это значительно больше, чем накануне, когда исследования подтвердили 6480 заражений. Почти две недели, начиная с 3 января, когда было зафиксировано 1335 заражений, наблюдается бурный рост. Всего в Москве за время пандемии выявили 2 096 233 случаев.

В столичном оперштабе уточнили, что за сутки госпитализированы 736 человек, скончались 67 пациентов. А 515 человек в настоящее время находятся на ИВЛ.

Напомним, за последние сутки в России выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом, умерли 670 пациентов.