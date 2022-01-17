Москва, 17 января, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Не знает, как рассчитать свою пенсию по формуле Пенсионного фонда, каждый третий житель России (34%), больше всего их среди людей до 34 лет (38%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Чтобы рассчитать пенсию по возрасту для граждан моложе 1967 года рождения, нужно пенсионный коэффициент умножить на стоимость одного пенсионного балла и прибавить к результату фиксированную выплату. Считают такие расчёты несправедливыми 29% респондентов, чаще всего люди с доходом свыше 80 тыс. руб. (35%) и старше 45 лет (34%).

Граждане РФ предлагают вернуться к старому порядку начисления пенсии, ввести личную накопительную систему и установить минимальный размер пенсии не менее 30−50 тыс. руб.

Также они считают правильным не начислять баллы за стаж работы до 2002 года. Только 5% опрошенных назвали нынешнюю пенсионную формулу справедливой.

Опрос проведён 12—13 января 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 1967 года рождения в 389 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, 1 января 2022 года в России вырастут страховые пенсии.

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