Ростов-на-Дону, 17 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 16 случаев смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали десять женщин в возрасте от 51 года до 83 лет и шестеро мужчин в возрасте от 57 до 75 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период эпидемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 9 896 пациентов.