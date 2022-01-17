Улан-Удэ, 17 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов прошёл ревакцинацию против коронавируса вместе с супругой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, для главы это уже третий этап иммунопрофилактики.

Правительство Бурятии Глава Бурятии ревакцинировался от COVID-19

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По его словам, из-за праздников в республике снизились темпы вакцинации.

«Но сейчас наступили сроки, когда ревакцинация должна уже опережать уровень первичной вакцинации, и хотелось бы, чтобы к весне мы подошли подготовленными, надеюсь на это», — отметил он.

Добавим, что по данным на 17 января, в Бурятии привито против коронавируса почти 477 тыс. человек. Полностью завершили первичную вакцинацию 450 тыс., повторную начали 92,5 тыс. жителей.

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