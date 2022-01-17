Краснодар, 17 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено сразу 718 новых случаев заражения коронавирусом, данные статистики за последние сутки опубликовал 17 января региональный оперативный штаб. Для сравнения — 16 января сообщалось о 655 новых носителях инфекции, 15 января — о 561 новом случае заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Среди зараженных 402 женщины и 316 мужчин. В том числе, 88 детей. Возраст пациентов — от 11 месяцев до 94 лет», — сообщили в оперштабе.

Новые пациенты с COVID-19 зарегистрированы сразу в 39 муниципалитетах. Больше всего — 380 новых случаев заражения — в Краснодаре, на втором месте Новороссийск, где выявили 53 носителей инфекции, на третьем месте Сочи (32 случая).

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С начала пандемии в регионе подтверждено 126 089 случаев COVID-19, выздоровели 104 332 человека, скончались 9 953 пациента. За последние сутки умерли восемь человек. В тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО находятся 119 пациентов.