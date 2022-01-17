Москва, 17 января, 2022, 11:46 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом, сообщили 17 января в оперативном штабе по борьбе с противодействием инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число заражений уверенно растёт каждые сутки. Накануне в России исследования подтвердили 29 230 новых случаев, два дня назад — 27 179. За весь период пандемии зафиксировано 10 834 260 случаев заражения.

Среди регионов России по суточному приросту лидирует Москва, где зафиксировали 7529 заражений. В Санкт-Петербурге и Подмосковье их выявили 4132 и 3388 соответственно.

За сутки от коронавирусной инфекции в стране умерли 670 пациентов.