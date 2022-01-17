Волгоград, 17 января, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Первые случаи заражения штаммом «Омикрон» COVID-19 выявлены в Волгоградской области, об этом заявил 17 января губернатор Андрей Бочаров.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

По данным главы региона, заболевание зафиксировано как среди взрослых, так и детей, им уже оказывается необходимая помощь, проводится дополнительное обследование.

«Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, на территории нашей страны начинает ожидаемо осложняться. Только за прошедшую неделю число заболевших увеличилось практически в два раза. Мы также отмечаем значительный рост простудных заболеваний, что дополнительно влияет на осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации», — отметил губернатор.

По данным на 16 января в регионе зарегистрировано 132 404 случая заболевания COVID-19.