Москва, 17 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России было выявлено 30 726 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 10 834 260.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 670 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 321 990.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 878 371 человек вылечился от нового заболевания, 19 756 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 29 230 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.