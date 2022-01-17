Париж, 17 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Проживаний во Франции беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов заявил, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть премьер-министром страны и намерен попросить помощи у Запада.

Ablyazov.org Мухтар Аблязов

«Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, он намерен вернуться в республику, хотя заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. Аблязов не исключил, что это произойдет в ближайшее время.

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Как сообщало ИА REGNUM, Мухтара Аблязова, бывшего руководителя «Банк Туран Алем», на родине признали виновным в убийстве бизнес-партнера в 2004 году, а также в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка с ущербом в размере $7,5 млрд. Себя он провозгласил лидером казахстанского «протестного движения».