Алма-Ата, Казахстан, 17 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В казахстанской Алма-Ате с начала антитеррористической операции задержали 2601 человека за участие в незаконных акциях, мародёрстве и других преступлениях, об этом 17 января сообщили в пресс-службе городской комендатуры.

Беспорядки

«Всего с начала антитеррористической операции задержан 2601 участник незаконных акций, мародёрств и других преступлений. Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, ущерб от беспорядков в Алма-Ате составил $260 млн, а по субъектам бизнеса — $155 млн. Из 225 человек, погибших во время погромов в Казахстане, в Алма-Ате были убиты 160.

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