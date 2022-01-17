Токио, 17 января, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Власти Японии намерены продолжать вести переговоры с Россией для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора, а также всесторонне развивать отношения. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

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«Для соответствия национальным интересам мы намерены всесторонне развивать отношения между Японией и Россией, в том числе в области энергетики», — сказал он на заседании нижней палаты парламента.

Кисида также добавил, что Япония продолжит вести переговоры с Россией, «взяв за основу имеющиеся договоренности, в том числе от 2018 года, с целью решения территориального вопроса и подписания мирного договора».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио не намерено отказываться от переговоров с Россией, направленных на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, и планирует активно их продолжать.

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