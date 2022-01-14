Токио, , 10:12 — REGNUM Токио не намерено отказываться от переговоров с Россией, направленных на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, и планирует активно их продолжать. Об этом в ходе пресс-конференции 14 января заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

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При этом глава японского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «тесные переговоры» с Россией Токио будет вести на основе своей «базовой позиции».

Глава МИД указал на недопустимость усиления «военного присутствия России у четырех северных островов», назвав эти действия неприемлемыми. Он также осудил проведение российской стороной у южных Курильских островов учебных стрельб.

«Это идёт вразрез с нашей позицией, является неприемлемым, мы выразили протест, внимательно следим и продолжим следить за действиями российской стороны», — цитирует ТАСС Хаяси.

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Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что вопрос о мирном договоре Японии с Россией нельзя откладывать на будущее. Он подчеркнул, что предметом переговоров с Москвой по вопросу мирного договора является вопрос принадлежности четырёх островов Курильской гряды — Кунашир, Итуруп, Шикотан и группы островов Хабомаи, на которые, по словам Кисиды, распространяется суверенитет Японии. Премьер-министр подчеркнул, такова «последовательная позиция Японии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, экс-заместитель министра рыбного хозяйства СССР, член Научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве РФ Вячеслав Зиланов заявил, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для того, чтобы Россия и Япония заключили какой-то мирный договор. Он подчеркнул, что РФ мирный договор с Японией ценой Курил, «даже маленькой скалы островов», не нужен.