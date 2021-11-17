Абу-Даби, , 08:32 — REGNUM Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) планирует закупить в Южной Корее зенитные ракеты средней дальности класса «земля-воздух» M-SAM на сумму 4,15 трлн вон (~$3,5 млрд). Соответствующее сообщение было опубликовано 16 ноября в Twitter министерства обороны ОАЭ.

Зенитная ракета в полёте Mil.ru

Подробности сделки не приводятся.

В Управлении программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи заявление ОАЭ назвали «позитивным», уточнив, что переговоры ещё не завершены и детали не согласованы.

Ракеты M-SAM — основной элемент противоракетной программы Южной Кореи. Они предназначены для перехвата баллистических ракет противника на малых высотах около 20 километров.