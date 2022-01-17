Таллин, 17 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Власти Эстонии готовы к тому, чтобы разместить в республике до пяти тысяч военных из числа сил быстрого реагирования НАТО. Об этом 17 января заявил канцлер эстонского министерства обороны Кусти Сальм, его слова приводит вещательная компания ERR.

ИА REGNUM Эстония

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"Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости… В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек», — сказал он.

Также Сальм отметил, что в Тапа имеется территория для принятия военных НАТО, на которой, по его мнению, можно складировать оборудование и оружие для того, чтобы потом раздавать его солдатам.

При этом эстонский минобороны добавил, что в случае, если военным альянса не хватит места в казармах, можно будет разместить их в палатках.

«Если союзникам придется задержаться в Эстонии, то будут построены и казармы», — пообещал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс предложил России провести серию встреч на тему безопасности в Европе, включая обсуждение ситуации вокруг Украины.