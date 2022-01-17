Астана, 17 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Распоряжение об освобождении от занимаемой должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Самата Абиша, являющегося племянником первого президента республики Нурсултана Назарбаева, подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом 17 января сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — указывается в тексте обнародованного распоряжения.

При этом Самат Абиш занимал пост первого заместителя председателя КНБ Казахстана с декабря 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев снял с поста руководителя департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова.