Москва, 17 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в столице России и Подмосковье в связи с сильным ветром и гололедицей. Это 17 января следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Dtp-online-news.ru Гололед

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Уточняется, что «жёлтый» уровень погодной опасности означает погоду, которая является потенциально опасной.

Также указывается, что предупреждение о ветре с порывами 15−17 м/с будет действовать в Москве и Московской области до 21:00 18 января, а предупреждение о гололедице — до 12:00 18 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до — 3 градусов мороза, низкая вероятность осадков и облачно ожидается в столице России, Москве, 16 января.