Павлодар, Казахстан, 17 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Глава МВД Казахстана Ерланы Тургымбаев снял с поста руководителя департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова. Об этом 17 января сообщает пресс-служба областного управления ведомства.

ИА REGNUM Казахстан

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Сообщается, что Масимов самостоятельно подал в отставку. На его места временно назначен Жаскайрат Каиров.

При этом Нурлан Масимов является двоюродным братом экс-главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова. Бывшего руководителя ведомства ранее сняли с поста, а также ему предъявили подозрение в госизмене и в попытке организации переворота. Экс-главу КНБ и двух его бывших заместителей арестовали.

Напомним, в Казахстане в начале января вспыхнули массовые беспорядки. Участники погромов захватили почти 1,4 тыс. единиц оружия. В ходе подавления беспорядков, по последним данным Генпрокуратуры республики, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.