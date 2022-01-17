Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В понедельник, 17 января, в Петербурге после оттепели вновь похолодает, усилится ветер, а гололедица на дорогах, из-за которой особенно страдают петербуржцы, станет еще более опасной. Причиной тому — циклон «Ханнелоре», который вторгся в центральную часть Европейской России, северной своей частью накрыв Петербург.

Центр Петербурга, 16 января 2022 г

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«Он сделает погоду преимущественно облачной, местами пройдёт небольшой снег и усилится ветер, на дорогах и тротуарах образуется гололедица, а температурный фон будет постепенно понижаться», — сообщил на своей странице в соцсети ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге днем будет составлять −1…+1 градус, в Ленинградской области области −4…+1 градус, с постепенным понижением в течение дня.

После полудня юго-восточный ветер сменится северо-западный, порывистый, и усилится до 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст., что всё-таки ниже нормы.