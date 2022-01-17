Москва, 17 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Жизнеспособность нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» на различных поверхностях выяснили специалисты центра «Вектор», подведомственного Роспотребнадзору. Как сообщили 17 января ведомстве, при нахождении вируса во внешней среде его способность к заражению с течением времени снижается.

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Исследования проводились на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях относительной влажности воздуха (30−40%) и температуры (26−28 ºC).

Так, как выяснилось, меньше всего свою инфекционность новая разновидность коронавируса сохраняет на керамике.

«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — отмечают в Роспотребнадзоре.

При этом учёные отмечают, что в целом, динамика снижения инфекционности варианта «Омикрон» не отличалась от таковой у ранее изученных вариантов нового коронавируса SARS-CoV-2.

«Применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания для профилактики инфицирования вариантом «Омикрон», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями исследовали показатели выживаемости SARS-CoV-2 и установили, что при комнатной температуре на гладких поверхностях коронавирусная инфекция может жить 28 дней.

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По данным исследователей, самыми опасными являются непористые поверхности, такие как стёкла на экранах смартфонов, бумажные и полимерные купюры, а также предметы из нержавеющей стали. На них SARS-CoV-2 может жить при температуре 20 градусов тепла около месяца, а при температуре плюс 30 градусов — до трёх недель.