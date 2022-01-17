Алма-Ата, Казахстан, 17 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Участники массовых беспорядков, проходивших в начале января в Алма-Ате повредили 243 здания. Об этом 17 января сообщил на заседании заместитель акима (главы) города Мухит Азирбаев.

Беспорядки

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По его словам, в большинстве случаев в пострадавших зданиях требуется заменить окна и двери. Серьёзно пострадали десять объектов: четыре акимата, здание телеканала Qazaqstan, резиденция президента республики и Управление по правовой статистике прокуратуры. Эти объекты восстановят за счёт бюджета.

«К нам обратились строительные и крупные подрядные организации, которые сами изъявили желание провести незначительные работы. Работа начата по пяти объектам здравоохранения, а также десяти модульным постам департамента полиции, двум зданиям районных управлений полиции», — сказал Азирбаев.

Стоит отметить, что, по последним данным, ущерб от беспорядков в Алма-Ате составил $260 млн, а по субъектам бизнеса — $155 млн. Из 225 человек, погибших во время погромов в Казахстане, в Алма-Ате были убиты 160.