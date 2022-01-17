Москва, 17 января, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Россия наблюдает постепенное вторжение Североатлантического альянса на территорию Украины и не может больше с этим мириться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», — сказал он в интервью CNN.

По его словам, такое развитие событий подвело отношения Москвы и НАТО к «красной черте», ситуации, которую Россия «не может больше терпеть».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация уже на текущей неделе может сообщить о дальнейших шагах по контактам с Россией.

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