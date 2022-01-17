Аксайский район, Ростовская область, 17 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Аксайском районе Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса отказались от крещенских купаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципального образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещение

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"Опыт показал, что сложно сохранить социальную дистанцию и другие антиковидные меры при проведении подобного мероприятия, на котором всегда образуется скопление людей. Кроме того, врачи рекомендуют в период пандемии избегать стресса для организма, связанного с резким переохлаждением», — уточнили власти.

ИА REGNUM сообщало, что в муниципальных образованиях в Ростовской области на Крещение откроют 69 мест для купания, в Ростове-на-Дону — десять. Купели оборудуют удобными подходами и сходнями, неподалёку установят пункты обогрева.