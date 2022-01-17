Москва, 17 января, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Любой штамм коронавируса может стать «живой вакциной», если человек перенес заболевание, но это может иметь негативные последствия вплоть до летального исхода. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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По его словам, такой «живой вакциной» может стать не только штамм «Омикрон».

"Если человек перенёс заболевание «на ногах», то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой «вакцинации», — сказал он ТАСС.

Гинцбург добавил, что осложнения от «живой вакцины» бывают разные, вплоть до летальных исходов, в отличие от иммунизации отечественными препаратами.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в России было выявлено 29 230 новых случаев заражения коронавирусом.

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