Москва, , 08:10 — REGNUM Утренняя сессия 14 января открылась укреплением по доллару, при этом на дневной сессии пара доллар/рубль повышалась до 76,99 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ослабление рубля было обусловлено заявлениями представителей российских властей об отсутствии прогресса в переговорах России с США, НАТО и ОБСЕ. Инвесторов пугает возможность вооруженного конфликта с участием России.

Дополнительное давление на рубль исходило от внесенного законопроекта представителями Демократической партии в Сенате США о пакете санкций против высших должностных лиц в РФ и финансовых институтов.

Неопределённость будущего развития событий вызвала повышенную волатильность на рынке против рубля.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,06%, до 76,21 руб., евро/рубль — на 0,44%, до 86,94 руб., фунт/рубль — на 0,37%, до 104,27 руб.

Сегодня, 17 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,13. Спрос на нефть сохраняется несмотря на быстрое распространение «Омикрона».

Трейдеры его игнорируют, поскольку рост заболеваемости не привел к новым локдаунам и снижению экономической активности.

По нефти на горизонте появился уровень $100 за баррель. Нефтяной рынок сглаживает острые углы, появившиеся от геополитики. На помощь ему сейчас пришёл налоговый период. Он должен удержать пару доллар/рубль ниже 77 рублей в течение недели.

Не стоит забывать также и про Банк России, который следит за финансовой стабильностью и всегда может приостановить покупки валюты на открытом рынке.

На утренней сессии курс доллара снизился до 76,15 руб. В США выходной день. Экономический календарь пустой. В рамках коррекции по паре доллар/рубль ожидается снижение до зоны 75,75−75,80 руб.

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